Seit mehr als 20 Jahren finden in der Kultursommer-Reihe „Via Mediaeval“ Konzerte statt, die in diesem Jahr bis zum 30. September Einblicke in die mittelalterliche Musik Osteuropas geben. Die Abteikirche Otterberg und die Klosterkirche St. Maria in Offenbach-Hundheim sind mit von der Partie.

Auf dem Programm der Konzerte stehen dabei Melodien sowie Texte aus Böhmen, Bulgarien, Zypern und Polen, meist dargeboten von Ensembles aus Osteuropa. An den meisten Orten werden zudem kostenfreie Kirchenführungen für Konzertbesucher angeboten.

In der Abteikirche in Otterberg tritt am Samstag, 3. September, ab 20 Uhr, in Kooperation mit den Otterberger Abteikirchenkonzerten das Ensemble Tiburtina aus der Tschechischen Republik auf und präsentiert Gesänge aus Jistebnice in Südböhmen. Das ursprünglich geplante Programm „Regina Luctus – Königin der Trauer“ kann krankheitsbedingt nicht realisiert werden.

Musik aus Böhmen

Das tschechische Frauen-Ensemble Tiburtina widmet sich stattdessen nun einer wertvollen und weitgehend unbekannten Quelle des späten Mittelalters: dem Jistebnice Kantional. In der „Ostwind“-Edition der Kultursommerreihe Via Mediaeval mit Musik des Mittelalters erklingen Gesänge der Vor-Reformation. Geprägt von der Bewegung der Hussiten nach dem Reformator Jan Hus sind die Werke in Jistebnice, gelegen zwischen Prag und Tabor, überliefert. Das 1872 wieder entdeckte Manuskript gilt als die älteste Quelle für liturgische Gesänge auf Tschechisch.

Das 2008 gegründete Tiburtina Ensemble hat sich auf Gregorianische Choräle, mittelalterlicher Polyphonie und zeitgenössische Musik spezialisiert. Es bringt auch innovative Projekte auf die Bühne, bei denen mittelalterliche Musik mit anderen Genres gemischt wird. Barbora Kabátková leitet das Ensemble. Sie hat an der Karls-Universität in Prag Dirigieren mit Schwerpunkt Kirchenchor sowie Musikwissenschaft studiert. 90 Minuten vor Konzertbeginn gibt es eine kostenfreie Führung in der Otterberger Abteikirche.

Bulgarische Stimmen

Ein sehr seltenes, speziell für die Konzertreihe Via Mediaeval entwickeltes Repertoire stellt eine Woche danach der bulgarische Frauenchor Angelite vor: Am 11. September ab 18 Uhr präsentiert der Chor in der ehemaligen Klosterkirche St. Maria in Offenbach-Hundheim Kompositionen von Ioannis Koukouzelis. Er ist ein Komponist des 14. Jahrhunderts, der mit seinen Ideen die Musiktheorie reformierte.

Die historische Kirchenmusik Bulgariens wurde stark von der traditionellen Folkloremusik beeinflusst. Für Angelite ist diese Musik eine besondere Art der Inspiration, denn ihre traditionelle Art des Singens ähnelt stilistisch dem Kirchengesang der Antike sehr – dem sogenannten altbulgarischen Gesang. Einer der wohl bekanntesten Vertreter dieser Zeit ist Ioannis Koukouzelis. Er hat maßgeblich zur Entwicklung der bulgarisch- orthodoxen Musik beigetragen und Innovationen für die Musiktheorie geschaffen hat. So gilt eines seiner Werke als „musikalisches Wörterbuch“ der Zeit.

Präziser Gesang

In seinem Programm präsentiert das Ensemble Angelite – The Bulgarian Voices zudem Musik aus der frühchristlichen Zeit von anonymen Komponisten.

Das Ensemble Angelite wurde 1987 gegründet und gibt seither die emotionale Energie der frühen Musik wieder. Der Frauenchor steht für einen unglaublich präzisen Gesang, der kraftvoll und zugleich leicht wirkt. Es heißt, dass er die Seele berührt.

Katja Barulova ist die künstlerische Leiterin und Dirigentin des Ensembles. Sie hat am Musikgymnasium in Kotel und der Musikakademie in Plovdiv studiert und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Lehrerin der Fächer Chorentwicklung, Musikgeschichte und Klavier. Weitere Konzerte folgen in Hornbach, Speyer und zum Abschluss in Worms.

Infos...

... unter www.via-mediaeval.de; Karten im Vorverkauf.