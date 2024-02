Wer will sein Gartenrefugium herzeigen beim „Tag der offenen Gartentüren vom Rotenfels über die Alte Welt bis zum Donnersberg“? Dieser findet statt am Sonntag, 30. Juni, in den Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Nordpfälzer Land, Lauterecken-Wolfstein, Nahe-Glan und Bad Kreuznach. Anmeldungen sind möglich bis 22. März beim Tourismusbüro Nordpfälzer Land in Rockenhausen unter E-Mail touristinfo@vg-nl.de oder Telefon 06361 451124.

Bei der Initiative der Tourismusbüros des Alte Welt Vereins können kleine wie große Gärten gezeigt werden, Nutz- oder Ziergärten, Bauerngärten ebenso wie begrünte Innenhöfe, heimische und exotische Gewächse, Gartenteiche oder Bachläufe, Pflanzensammlungen sowie Themengärten. Im vergangenen Jahr wurde der Gartentag in Jettenbach eröffnet. Anlässlich des 675-jährigen Bestehens des Ortes im Kreis Kusel präsentierten gleich 20 Familien ihre Gärten – inklusive Kunstwerken, Gartenquiz oder Töpferwaren.