„Das Malen gehört einfach zu mir“: Mit Farben spielen ist nicht allein ihr Faible – es ist zudem „die beste Medizin“. Doris Sommers Motive kommen nach eigenem Bekunden von Herzen. Nicht von ungefähr hat sie für ihre Ausstellung bei der Kreissparkasse (KSK) ein entsprechendes Zitat gewählt.

„Nur mit dem Herzen sieht man gut“: Viel zitiert, viel strapaziert sind die Worte, die der französische Autor Antoine de Saint Exupéry ausgerechnet einem Fuchs in den Mund gelegt hat. Das Wesentliche sei fürs Auge unsichtbar, gibt der Fuchs dem kleinen Prinzen mit auf dem Weg. Nun, das Auge aber ist zumindest beim Betrachten der Bilder unverzichtbar.

Das Zitat aus Saint Exupérys märchenhaftem Miniroman aber ist Motto der Wanderausstellung, die seit 21. März im Altenglaner KSK-Foyer Blicke der Kunden auf sich zieht. Dass es dabei nicht bleibt, nicht nur Menschen bei der Erledigung von Geldgeschäften vor ihren Bildern verweilen, hofft die Künstlerin. Die sich übrigens auch auf jüngere Betrachter freut: Eigens hat sie eine Wand Motiven für Kinder gewidmet.

Künstlerin viel rumgekommen

Doris Sommer stammt aus Gries. Als Beamtin bei der Bahn viel rumgekommen, hat sie die meiste Zeit fern der Westpfalz verbracht, ihren Lebensmittelpunkt hat die Ruheständlerin schon seit geraumer in Aschau im Chiemgau.

Sommers Farbenspiele sind in ihrer Strahlkraft getrübt. „Man sieht, welche schon älter, welche aktuell sind“, sagt sie. Umweltkatastrophen, Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine – das belaste die Menschen doch ungemein. Angst und Sorge beschwerten die Herzen. Leichten Herzens habe sie zuvor noch eher positiv stimmende Formen gefunden. Seit zwei Jahren trübten zusehends globale Entwicklungen die Stimmungslage der Menschen – mithin ihre eigenen Bilder.

Auch Friedenstaube findet Platz

Doris Sommer arbeitet vorwiegend mit Acryl, hat sich aber mischtechnischer Elemente bedient, arbeitet Materialien in ihre Bilder ein – auch Gold. Eine knifflige Arbeit, wie sie sagt. In der Regel seien es „Prozessbilder“ – der Schaffensprozess findet keinen rigorosen Abschluss; gut möglich, dass sie aufs Neue einem Werk zwar nicht an die Grundsubstanz geht, aber doch mehr als nur Nuancen ändert. Ganz nach Stimmungslage – wie ihr eben im Herzen so zumute ist.

Farbenfrohe Motive überwiegen; Sommer pflegt durchaus einen eigenen Stil. Der ist aber nicht derart prägend, dass sie eingetretene Pfade doch gerne mal verlässt. Und so finden sich abseits des roten Fadens auch eher naiv anmutende Motive – bei denen eine plakativ platzierte Friedenstaube den Blick bannt. So gibt es denn auch einiges zu entdecken.

Info

Mit dem Herzen sehen: Die Ausstellung mit Arbeiten von Doris Sommer ist in der Kundenhalle der Kreissparkassen-Hauptfiliale in Altenglan zu deren Öffnungszeiten zu sehen – bis 19. April. Danach wandert die Ausstellung nach Glan-Münchweiler, später noch nach Waldmohr. Weitere Infos im Internet auf www.ksk-kusel.de.