Auf der Höhe zwischen Schellweiler und Etschberg hat das regionale Energieunternehmen Pionext am Mittwoch zwei Windräder per Knopfdruck symbolisch in Betrieb genommen. Die beiden Anlagen auf der Gemarkung Schellweiler speisen seit Mai Strom in das Netz der Pfalzwerke Netz AG ein.

Pionext-Geschäftsführer Florian Dommel bezifferte den Jahresertrag des Windparks auf rund 13.500 Megawattstunden. Damit könnten 4500 Haushalte mit Strom versorgt werden. Zudem könnten