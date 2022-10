Nach Lage der Dinge bleibt die frühere Metzgerei-Filiale in der Kuseler Fußgängerzone noch geraume Zeit verwaist. Bislang habe sich niemand gefunden, der als Nutzer in Frage komme.

Das hat Katharina Braun auf Anfrage bestätigt. Die Mit-Geschäftsführerin der Peter Braun Fleisch & Wurst GmbH & Co KG mit Sitz in Konken bestätigte RHEINPFALZ-Informationen, wonach eine in Kusel tägige Gewerbetreibende Interesse bekundet habe. Das Vorhaben aber habe sich – zumindest mit Blick auf die Braun-Immobilie – zerschlagen.

Vor fast 17 Jahren eröffnet, war die Filiale in dem Vorzeige-Haus in der Trierer Straße lange Zeit eine beliebte Anlaufstelle. Weil allerdings die Innenstadt immer weniger frequentiert wird, hatte auch die Firmenleitung von Braun umdisponiert und angekündigt, sich in der Kreisstadt auf ihre Standorte im Gewerbegebiet zu konzentrieren. Dort verspreche man sich auch auf Dauer mehr Betrieb als in City-Lage.

Filialnetz nicht ausgedünnt

Weiterhin 17 Standorte zählt das Filialnetz der Metzgerei, wenn demnächst wieder die Verkaufsstelle im neu aufgebauten Penny-Markt in Bruchmühlbach eröffnet. Rund 200 Mitarbeiter hat das in Altenglan gegründete und seit einem Vierteljahrhundert in Konken ansässige Unternehmen.

Braun hatte auch die Immobilie in der Fußgängerzone seinerzeit erworben und aufwendig renoviert. Auch zuvor schon hatten sich im Untergeschoss Gewerberäume befunden.