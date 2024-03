Eine Glanzvorstellung boten Marijan Griebel aus Hahnweiler und sein Co-Pilot Tobias Braun aus Maikammer bei der Rallye Kempenich am Sonntag.

Im Skoda Fabia RS Rally 2 gewann das Team alle acht Wertungsprüfungen auf der 69 Kilometer langen Strecke in der Eifel unweit des Nürburgrings und setzte sich letztlich mit einem Vorsprung von 38,2 Sekunden gegenüber der Konkurrenz durch. Und die hatte es in sich. Hinter ihnen lag kein Geringerer als Dennis Rostek (Bückeburg), der mit Stefan Kopczyk (Heilbronn) an seiner Seite im gleichen Rallyefahrzeug am Start waren. Beide Duos sind für das Team Polo-Promotion unterwegs, das diese Fahrzeuge auch in der deutschen Rallye-Meisterschaft einsetzen wird. Die Fahrer sind für diese Herausforderung offenbar gewappnet und zur Teilnahme bereit.

Weniger gut lief es für das Team Werner Selmikeit/Peter Molter (Erzenhausen/Welchweiler), die im VW Golf IV in der Gruppe der Serienfahrzeuge der Leistungsklasse G 3 am Start waren. Nach drei Wertungsprüfungen war Schluss für sie und sie schieden wegen eines Defekts am Wagen aus.