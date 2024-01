Auch in diesem Jahr kann sich die Laufszene auf den internationalen Globus-Marathon am 28. April in St. Wendel freuen.

Der Marathon in St. Wendel zählt nicht nur in Fachkreisen zu einem der stimmungsvollsten Langstrecken-Events im Südwesten. Unter anderem wegen des Zieleinlaufs in der Bahnhofstraße, wo alle Teilnehmer bis zur Ziellinie angefeuert werden sowie wegen des schnellen und abwechslungsreichen Kurses. Die 42,19 Kilometer in der Kreisstadt führen neben den stark publikumsbesuchten Abschnitten in der Innenstadt durch ruhige Landstrecken mit geringer Steigung. Dadurch ist die Strecke nicht nur für Profiläufer, sondern auch für Hobbysportler äußerst attraktiv.

Entlang der Strecke bieten Verpflegungsstellen für die Läufer frisches Obst und Getränke. Für Abwechslung und musikalische Unterstützung sorgen darüber hinaus Musikbands, die an verschiedenen Abschnitten des Kurses spielen. „Wir überzeugen die Läuferinnen und Läufer, weil wir ihre Sprache sprechen“, sagt St. Wendels Bürgermeister und Organisationschef Peter Klär. Er ist am 28. April zum 13. Mal beim Marathon am Start. „Unser Marathon bietet den Teilnehmern optimale Voraussetzungen, ihre Bestzeiten zu laufen.“

Fünf-Kilometer-Lauf neu im Programm

Doch nicht nur Marathon (Start um 9.40 Uhr), Halbmarathon (Start um 11.30 Uhr) und der Zehn-Kilometer-Lauf (9.15 Uhr) stehen im Programm. So gibt es auch die Möglichkeit, die Distanz in einem Staffellauf mit Teams aus jeweils vier Teilnehmern zu bestreiten. Die Läufer einer Staffel starten dabei gleichzeitig. Neu in diesem Jahr ist der Fünf-Kilometer-Hobbylauf (13 Uhr). Dieser führt vom Start auf der Brücke Kelsweilerstraße/Alter Woog/ Jahnstraße in Richtung Urweiler mit einem Wendepunkt an der Grevener Arena und zurück über Jahnstraße, Kelsweilerstraße, Mommstraße zum Ziel. Die jüngsten Läufer gehen beim Kids-Marathon (10.45 Uhr) an den Start.

Alle Infos sowie die Online-Anmeldung sind im Internet unter www.sankt-wendel.de/sport-freizeit/globus-marathon/ oder unter www.facebook.com/KreisstadtSanktWendel zu finden.