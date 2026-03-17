Anfang 2000 hat Günther Bergs den Laufsport für sich entdeckt und in den Jahren danach viele Erfolge gefeiert: 2002 folgte sein erster Marathon, 2004 sein erster Ultra-Lauf und 2005 der Einstieg in die 100-Kilometer-Distanz. In die Zeit fällt auch seine Ausbildung zum Lauftherapeuten, der seitdem ungezählte Kurse angeboten hat. In den vergangenen Monaten hat er es geschafft, RHEINPFALZ-Redaktionsleiter Benjamin Ginkel in Bewegung zu bringen – daran hatten andere sich schon die Zähne ausgebissen ...

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, ebenfalls mit dem Laufen beginnen möchten, nach einer (Winter-)Pause wieder einsteigen wollen oder gar gezielt für einen Marathon trainieren: Lauftrainer Günther Bergs steht am Freitag eine Stunde lang am Telefon bereit und beantwortet Ihre Fragen – ganz praxisnah. Egal ob es um Trainingsaufbau, Motivation, Tempo, Lauftechnik, Regeneration, Verletzungsprophylaxe oder die richtige Ausrüstung geht: Rufen Sie gerne an und holen Sie sich Tipps, die zu Ihnen und Ihrem Alltag passen. Bergs ist am Freitag, 20. März, zwischen 15 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 06381 921230 zu erreichen.