Bis Ende Juli präsentiert Ulla Albert aus Kaiserslautern ihre Bilder bei der Ausstellung des Kuseler Kunstkreises im Foyer des Westpfalz-Klinikums. „Schon seit meiner Jugend hatte ich ein Faible für Malerei, insbesondere für die Moderne“, berichtet Albert, die zuletzt 18 Jahre lang Leitende Ärztin am Westpfalz-Klinikum war. Nach Ende ihrer Kliniklaufbahn konnte sie sich intensiver der Malerei widmen. Die technischen Grundlagen habe sie bei Vera Schwehm-Schwarze (Künstlerhof Unkenbach) und einer Reihe regional bekannter Künstler erlernt, schildert Albert, die ihre Kunst bei Studienaufenthalten an den Kunstakademien Gerlingen, Bad Reichenhall und der Akademie „Fabrik am See“ am Bodensee weiter entwickelt hat. Seit zwei Jahren gehört sie dem Kuseler Kunstkreis an. Besonders fasziniert sie die menschliche Möglichkeit, die Welt in Farben zu sehen. Das bestimme auch ihre Malerei. Derzeit bevorzuge sie die Acrylmalerei und die Collage-Technik.