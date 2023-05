Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde Selchenbach an der Grenze zum Saarland ist im Begriff, ein Alleinstellungsmerkmal und eine Gedenkstätte zu verlieren. Nach mehr als 80 Jahren sollen die sogenannten Kriegergräber beseitigt werden. So will es die Mehrheit des Ortsgemeinderates.

Als 1918 der Erste Weltkrieg mit seinen Millionen Toten vorbei war, lag über Deutschland eine große Trauer. Wegen der vielen Gefallenen, die in fast allen Familien zu beklagen waren. Aber auch,