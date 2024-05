Anpfiff auf der großen Leinwand: In zwei Sälen überträgt das Lux-Kino Frankenthal am Samstag, 25. Mai, 20 Uhr, das DFB-Pokalfinale live aus dem Olympiastadion in Berlin. Einlass für die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen ist ab 19.15 Uhr. Tickets gibt es online unter ww.lux-kinos.de.