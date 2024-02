Die Arbeiten haben länger gedauert als anfangs angenommen, nun ist alles erledigt. Anfang Februar hat eine Gruppe des Kindergartens ihren provisorischen Gruppenraum im Dorfgemeinschaftshaus beziehen können.

Der Umbau des Erdgeschosses im Breitenbacher Dorfgemeinschaftshaus (DGH) habe sich hingezogen. „Zum Glück hatten wir Handwerker aus Breitenbach und der Region, die doch einiges schneller möglich machten“, sagte Ortsbürgermeister Johannes Roth in der jüngsten Ratssitzung. Es seien hohe Hürden, nicht zuletzt bürokratischer Natur, zu nehmen gewesen. Allein die Abnahme des Umbaus und die Tüv-Prüfungen hätten viel Zeit in Anspruch genommen. Am Ende sei noch der Blitzschutz zu erneuern gewesen – „nochmals 8000 Euro“, die die Gemeinde investieren musste. Aber jetzt sei alles in Ordnung. Bis der Anbau an der derzeitigen Kita fertig ist, wird die neu eingerichtete Kleinkindgruppe im DGH bleiben.

Das Provisorium im Dorfgemeinschaftshaus und der Kita-Erweiterungsbau sind notwendig geworden, da die Nachfrage nach Kita-Plätzen im Ort stetig steigt. Der Platz reicht nach Worten Roths in der aktuellen Einrichtung bereits seit einer Weile nicht mehr aus, sodass eine Lösung her musste. Um die Zeit bis zur Fertigstellung des Anbaus zu überbrücken, hatte der Gemeinderat einem Provisorium im Dorfgemeinschaftshaus zugestimmt – nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass einige Renovierungsarbeiten ohnehin erforderlich gewesen waren.