Eigentlich ist am 24. April Wahltag. Dann sollen in der 150-Einwohner-Gemeinde Cronenberg ein neuer Ortsbürgermeister sowie ein neuer Ortsgemeinderat gewählt werden. Doch Kandidaturvorschläge blieben bei der Sitzung des Wahlausschusses wiederholt aus.

Das teilte auf Anfrage die Verbandsgemeinde Lauterecken am Mittwoch mit. Damit entfällt die Urwahl des Ortsbürgermeisters am 24. April. Die Mehrheitswahl für den Ortsgemeinderat hingegen findet auch ohne freiwillige Kandidaten an diesem Tag statt: Demnach dürfen alle wahlberechtigten Bürger sechs Namen auf den Stimmzettel schreiben. Die Personen mit den meisten Stimmen erhalten das Mandat für den Ortsgemeinderat. Zu einem späteren Zeitpunkt soll aus dessen Mitte ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden.

Die Neuwahl wurde notwendig, weil im vergangenen Jahr neben der Ortsbürgermeisterin Hannelore Eckel auch fünf der sechs Cronenberger Ratsmitglieder nach Spannungen in der Gemeinde von ihren Ämtern zurückgetreten sind. Seitdem leitet Andreas Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, vorübergehend die Ortsgeschäfte.