In den kommenden Wochen wird es zu leichten Behinderungen im Straßenverkehr durch Kanalbaumaßnahmen in Kusel kommen. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan mitteilt, wird deswegen ab Montag, 12. Juli, bis Freitag, 23. Juli, in der Tuchrahmstraße von der Einmündung Schleipweg bis zur Einmündung Bergstraße beidseitig ein Haltverbot angeordnet. Vermutlich werde in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli die Lehnstraße im Bereich der Stadtwerke gesperrt werden. Kanalarbeiten sind im Bereich der Ampelkreuzung Niederhoferstraße/Lehnstraße geplant. Im August folgen dann noch kleinere Baustellen im Bereich der Glanstraße /Industriestraße, so die Verwaltung.