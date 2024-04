Nach einer dreijährigen Corona-Unterbrechung richtete der Tischtennisclub Herschweiler-Pettersheim wieder seine Vereinsmeisterschaften im Herreneinzel und Herrendoppel aus. Das letzte Turnier hatte im Jahr 2019 stattgefunden.

Im Einzelturnier entwickelte sich ein spannender Dreikampf zwischen Gerhard Steinmann, Karsten Spaniol und Jan Becker. Nachdem Steinmann in einem Fünf-Satz-Krimi gegen Spaniol erfolgreich war, ging er ohne Spielverlust in die letzte Runde. Er sah schon wie der sichere Turniersieger aus. Karsten Spaniol und Jan Becker hatten jeweils ein verlorenes Spiel auf dem Konto und somit nur noch geringe Chancen auf den Einzeltitel. Doch diese Chance nutzte Becker in seinem letzten Spiel. Er besiegte Steinmann in einem starken Match mit 3:0 Sätzen. Somit hatten zum Turnierende drei Akteure mit 3:1 das gleiche Spielverhältnis. Durch sein klares 3:0 im letzten Spiel sicherte sich Becker aufgrund des besten Satzverhältnisses den Vereinsmeistertitel im Herreneinzel. Der zweite Platz ging an Spaniol, Steinmann belegte letztendlich den dritten Platz.

Das anschließende Doppelturnier wurde im „Jeder gegen Jeden“-Modus durchgeführt. Auch hier entwickelte sich ein spannendes Turnier zwischen den Doppeln Norbert Schramm/Gerhard Steinmann, Marius Schramm/Timo Rummler, Carsten Schug/Jan Becker und Karsten Spaniol/Carmen Spaniol. Zum Abschluss des Doppelturniers ergab sich ein ähnliches Bild wie im Herreneinzel. Drei Doppel hatten mit 2:1 Siegen das gleiche Spielverhältnis. Aber an diesem Tag führte kein Weg an Jan Becker vorbei.

Besseres Satzverhältnis entscheidet im Doppel

Mit dem besten Satzverhältnis sicherte sich das Doppel Schug/Becker den Vereinsmeistertitel im Herrendoppel. Das Doppel Norbert Schramm/Gerhard Steinmann belegte den zweiten Platz und Platz drei ging an das Doppel Marius Schramm/Timo Rummler.

Im Anschluss an das Turnier überreichte der Vorsitzende Karsten Spaniol den Siegern neben einer Urkunde auch einen kleinen Sachpreis zur Anerkennung der erbrachten Leistungen.