„Zerbrechliche Erde Island – Wegweiser durch die fragile Schöpfung“ lautet das Motto eines Chorkonzerts am Samstag, 11. September, 19 Uhr, in der Abteikirche in Offenbach-Hundheim. Unter Leitung des Kantors des Kirchenkreises Obere Nahe, Roland Lißmann, sind der Jugendchor Fri-Fra-Voce und ein Gospel-Chor aus Island zu hören.

Das Konzert in Kooperation mit dem Evangelischen Kirchenkreis findet im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz und dessen Motto „Kompass Europa – Nordlichter“ statt. Wie Lißmann berichtet, entstand darin das Projekt des Jugendchors aus Offenbach-Hundheim. Im Mittelpunkt der diesjährigen Begegnung zwischen dem Jugendchor und Islands einzigem kirchlichen Jugendgospelchor „Jóns Vídalíns“ stehe die Schöpfungsverantwortung. Höhepunkte werden bei dem Konzert unter anderem Stücke von Björk und Hildegard von Bingen sein.

Für Sonntag, 12. September, 20 Uhr, ist eine Wiederholung in der Messehalle Idar-Oberstein geplant. Zudem soll das Konzert am Donnerstag, 16. September, 19.30 Uhr, in einem Zirkuszelt am Ohmbachsee aufgeführt werden. Der Standort ist in Schönenberg-Kübelberg, Hutschmühle, am Parkplatz Süd. Unterstützt werden die Chöre von Thomas Layes am Klavier. Bei den Konzerten am Ohmbachsee und in Idar-Oberstein sind zudem Peter Lehel (Saxophon) und Dirk Blümlein am E-Bass mit von der Partie.

Info

Karten gibt es unter www.ticket-regional.de.