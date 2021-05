Das Gesundheitsamt hat an Christi Himmelfahrt 13 Neuinfektionen gemeldet: acht im Oberen Glantal, vier in Kusel-Altenglan und eine im Nordkreis. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie im März 2020 steigt damit auf 2121. 1860 dieser Fälle gelten als genesen, 196 werden als aktuell aktiv geführt. Die für die Bundes-Notbremse maßgebliche Inzidenz des Robert-Koch-Instituts liegt damit bei 84,0. Erst wenn die RKI-Inzidenz an fünf Werktagen hintereinander unter 100 liegt, wird diese Notbremse gelockert.