Der Internet-Dienstleister Inexio hat inzwischen nach eigenen Angaben im Landkreis Kunden in 13 Orten an sein Glasfasernetz angeschlossen.

Anwohner in Glan-Münchweiler, Ehweiler, Körborn, Pfeffelbach, Ruthweiler, Börsborn, Breitenbach, Frohnhofen, Gries, Nanzdietschweiler, Schönenberg-Kübelberg, Waldziegelhütte und Waldmohr können mit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde surfen, telefonieren und streamen. „Die restlichen Bauarbeiten in den weiteren Orten des Landkreisprojektes laufen auf Hochtouren und die Inbetriebnahmen folgen in den nächsten Monaten“, erklärt Katharina Dengel, Projektmanagerin von Inexio, in einer Presseerklärung. Neukunden sollten die bestehenden Verträge nicht selbst kündigen.

Für 4000 Haushalte

Inexio als Vertragspartner übernehme dies und gewährleiste damit einen reibungslosen Übergang. Inexio hatte sich in der Ausschreibung zur Erschließung der unterversorgten Adressen (verfügbare Bandbreiten von unter 30 Mbit in der Sekunde) durchgesetzt. Insgesamt profitieren rund 4000 Haushalte vom kreisweiten Ausbau. Das Unternehmen ist seit Mai 2020 Teil der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser.