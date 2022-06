Anlässlich des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ wurde 2021 vom Heimatverein Steinbach am Glan und Umgebung ein Themenfilm über die jüdische Geschichte in Steinbach am Glan in Auftrag gegeben. Nun gibt es davon auch eine englische Version. Der Film dient der Erinnerungs-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit über das Jüdischen Leben und kann im Jüdischen Museum angeschaut werden. In dem 15-minütigen Film kommen unter anderem Nachfahren von über viele Jahrzehnte in Steinbach am Glan lebenden jüdischen Mitbürgern sowie noch lebende Zeitzeugen der Nazizeit zu Wort. Der Themenfilm kann auch über die Homepage der Verbandsgemeinde Oberes Glantal angesehen werden.