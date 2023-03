Die neueste Ausgabe der Kolumne von RHEINPFALZ-Mitarbeiter Axel Raudonat über den Amateurfußball in der Region Kusel.

Das Gipfeltreffen in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern rückt näher. Am 2. April empfängt der TuS Schönenberg die TSG Wolfstein-Roßbach zum Duell Zweiter gegen Erster. Unabhängig vom Ausgang der Begegnung am kommenden Wochenende wird es eine Woche später auf jeden Fall dieses Verfolgerduell geben. Denn vier Punkte beträgt aktuell der Vorsprung der „Rowos“ und es ist schon nicht unwahrscheinlich, dass man auch mit diesem Polster nach Schönenberg fährt. Haben doch die beiden Kontrahenten am kommenden 21. Spieltag vermeintlich machbare Aufgaben vor der Brust. So empfängt der weiter ungeschlagene Spitzenreiter den Liga-13. SG Breitenbach/Dunzweiler, wird aber nach dessen beiden Erfolgen jüngst durchaus auch gewarnt sein und sollte die Begegnung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und die Schönenberger, für die Gleiches gilt, müssen in der Woche vor dem Showdown zur SG Theisbergstegen-Etschberg, aktuell auf Rang 14 notiert.

Dann hatte am vergangenen Wochenende die B-Klasse Nord die eine oder andere Überraschung parat. Oder soll man sagen, es gab einen Aufstand der Kellerkinder? So war mit dem 3:2-Erfolg der SG Mühlbach/Neunkirchen bei der TSG Burglichtenberg nicht unbedingt zu rechnen. Seit dem 1. November (2:0 in Einöllen) hatte die SG das Gefühl eines Sieges nicht mehr erleben dürfen. Umso überraschender, dass dies der Elf von Spielertrainer Johan Steuer ausgerechnet beim Tabellendritten gelang, die Kombinierten der TSG damit einen womöglich vorentscheidenden Dämpfer im Kampf um die Plätze eins und zwei verpasste.

Spitzenspiel in der B-Klasse

Nicht ganz so lange, genauer gesagt seit dem 20. November, war der SV Einöllen ohne dreifachen Punktgewinn. Und auch dessen Erfolg vom Sonntagnachmittag kam durchaus unerwartet. Bei der SG Haschbach/Schellweiler, Fünfter der Tabelle und seit dem 23. Oktober in Punktspielen ungeschlagen, setzte sich die Truppe mit Coach Marcel Maurer durch, gewann dank zweier Freistoßtreffer von Defensivstratege Stefan Baumann und Trainer Maurer mit 2:1.

Der Blick sollte auch noch einmal in die B-Klasse Süd gehen. War es in der Vorwoche noch so, dass die Lokalrivalen des SV Brücken diesem keine Hilfestellung im Aufstiegsrennen geben konnten, so ist der SVB nun der große Gewinner des Spieltages. Nicht nur, dass er selbst sein Spiel beim SV Hauptstuhl mit 3:0 gewann, ließen zudem die Konkurrenten an der Tabellenspitze noch Federn. Das Spiel Vierter (SV Miesau) gegen Erster (SSC Landstuhl) endete 2:2, die zuvor zweitplatzierte Mannschaft von Ramstein II verlor ihr Heimspiel gegen die SpVgg ESP gar mit 1:2. Und somit ergibt sich in der Liga nun folgendes Tabellenbild: 1. SSC Landstuhl (52 Punkte), 2. SV Brücken (49), 3. Ramstein II (47), 4. Miesau (46). Spannend, spannend! Und am Samstag (16 Uhr) hat der SV Brücken die Ramsteiner Zweite zum nächsten Spitzenspiel zu Gast …