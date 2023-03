Mit 20:23 (13:12) hat die HWE Erbach-Waldmohr das Heimspiel in der Handball-Verbandsliga gegen den HC Schmelz verloren. Nach der zweiten Niederlage in Folge haben die Waldmohrer endgültig den Anschluss an das Spitzentrio um Tabellenführer Black Bulls Alsweiler, RW Schaumberg und die DJK Oberthal verloren.

„Der dritte Platz, das wäre was. Aber wir müssen noch nach Oberthal. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir konnten diese Woche auch wieder nicht richtig trainieren“, sagt HWE-Trainer Daniel Thum, der wie schon vor dem Spiel gegen RW Schaumberg (20:26) auf viele seiner Akteure bei den Trainingseinheiten verzichten musste, weil diese entweder krankheitsbedingt oder beruflich ausfielen. „Wir hatten gegen Schaumberg nur einen Ersatzspieler“, erzählt Thum von der vorletzten Partie, der nunmehr doch wieder einige Akteure mehr auf der Auswechselbank aufbieten konnte.

Gegen den Tabellenfünften aus Schmelz kam die HWE gut in die Partie, führte stetig, musste beim Stand von 7:8 aber den ersten Rückstand hinnehmen (17.). Noch vor der Halbzeitsirene berappelte sich Waldmohr, kam durch einen Siebenmetertreffer von Thomas Kirsch zur 13:12-Führung. Die hielt noch bis zum 16:15, als Philipp Gast traf (37.). Dann jedoch riss der Faden. Nach dem letztmaligen Ausgleich zum 17:17 durch Rückraumspieler Tim Eder (43.), setzte sich Schmelz bis auf vier Treffer ab. Trotz einer Zwei-Minuten-Strafe für Maximilian Gast kam Waldmohr durch zwei Treffer von Eder nochmal bis auf zwei Tore heran (20:22, 60.). Durch den Treffer des Schmelzer Toptorschützen Peter Müller (7 Tore) zwölf Sekunden vor dem Spielende, war die Entscheidung aber endgültig zu Gunsten des HCS gefallen.

Für die HWE trafen Tim Eder und David Klein mit je fünf Toren am häufigsten. Die weiteren Tore erzielten Stefan Marx (4), Kevin König (3), Philip Gast (2) und Thomas Kirsch (1). Die HWE bestreitet am Samstag (19.30 Uhr) bei Ligaschlusslicht HC Dillingen/Diefflen II das nächste Spiel. Im Hinspiel sprang ein klarer 33:26-Heimsieg für die HWE heraus.