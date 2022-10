Noch in der vergangenen Saison rangen beide Teams miteinander um den Aufstieg in die Saarlandliga, scheiterten jedoch auf den letzten Metern, auch weil sich der Handballverband Saar kurzfristig dazu entschied, in der Saison 2021/2022 nur eine Mannschaft aufsteigen zu lassen. Nun traf die HWE Erbach-Waldmohr erneut in der Verbandsliga Saar auswärts auf den HC Schmelz.

In dieser Saison waren die Vorzeichen des Aufeinandertreffens aber ein wenig anders. Schmelz startete mit einer Niederlage gegen die DJK Oberthal in die Verbandsliga-Saison, während die HWE die Spielrunde mit zwei Niederlagen und einem Sieg begann. Am Samstag folgte das letztjährige Spitzenspiel. „Dort ist es schwierig zu spielen, auswärts ohne Harz. Ich bin froh, dass wir diese Spiele am Anfang der Runde haben“, meinte HWE-Trainer Daniel Thum vor der Partie.

Wie schwer es werden könnte, zeigten bereits die Anfangsminuten der Partie. Schon nach sechs Spielminuten lag die HWE mit 1:5 im Hintertreffen. Doch Mitte der ersten Halbzeit gelang der Mannschaft von Daniel Thum der Ausgleich (7:7/18.), obgleich der HC Schmelz bis zur Halbzeit wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung erspielen konnte (11:9). Zudem kassierte Tim Eder kurz vor der Halbzeit innerhalb kürzester Zeit zwei Zwei-Minuten-Strafen.

Knapp zehn Minuten vor dem Ende zum ersten Mal in Führung

Erst mit dem 16:15 gelang der HWE durch einen Treffer von Thomas Kirsch erstmalig die Führung (49.). Bis zuletzt war die Partie ungemein eng. David Klein gelang 28 Sekunden vor dem Spielende der Ausgleich für die HWE zum 20:20. Bester HWE-Torschütze war Thomas Kirsch mit fünf Treffern, davon erzielte er drei per Siebenmeter. Es folgten David Klein, Stefan Marx (je vier Tore), Tim Eder, Martin Walther (je zwei), Kevin König, Maximilian Gast und Philipp Gast (je ein Treffer).

Bereits am kommenden Samstag (17.30 Uhr) trifft die HWE in eigener Halle auf das Tabellenschlusslicht vom HC Dillingen/Diefflen II.