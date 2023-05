Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die HWE Erbach-Waldmohr, Tabellenführer in der Handball-Verbandsliga Saar, hat ihre Pflichtaufgabe am Samstagabend erfüllt. Dennoch war der 25:23 (11:11)-Sieg beim Zehnten TuS Brotdorf II ein hartes Stück Arbeit. Der Aufstieg in die Saarlandliga rückt indes immer näher.

Es war nicht der ganz deutliche Sieg wie in den Partien gegen den TV Merchweiler, HC St. Johann oder TVA/ATSV Saarbrücken II. Aber ihre Hausaufgaben hat die Mannschaft von Trainer Daniel