Beim vierten Hunderennen des Vereins der Hundefreunde Brücken lautete das Motto „Auf die Plätze, fertig, Spaß!“ Trotz des ungemütlichen Novemberwetters starteten am Sonntag 63 Vierbeiner. Vom Chihuahua bis zum Doggen-Mischling waren fast alle Größen und viele Rassen am Start der 50 Meter langen Rennbahn vertreten. Das Gelände ist leicht ansteigend. Es gab fünf Klassen, darunter eine für Welpen und eine für „Senioren“. Der schnellste Hund, Hulk, ein Boxer-Mischling, hatte eine Gesamtlaufzeit von 8,32 Sekunden. Vereinsvorsitzende Christina Morgenstern lobte das Durchhaltevermögen von Helfern und Teilnehmern, die bis am Ende des Tages durchfroren, sich aber zufrieden auf den teils recht langen Nachhauseweg gemacht hätten. Es kamen Teilnehmer unter anderem aus Wiesbaden, Mainz, Saarbrücken und Karlsruhe.