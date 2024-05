Gleich mehrere Leser haben Fotos eines bei uns sehr seltenen Himmelsphänomens geschickt: Im Kreis Kusel waren in der Nacht zum Samstag Polarlichter am Himmel zu sehen.

„Aurorae sind üblicherweise nur im Bereich der Polarkreise zu beobachten“, erklärt Martin Bertges vom Arbeitskreis Astronomie und Geophysik am Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg. Dabei handele es sich um Teilchen aus der Sonne, die ständig ausgestoßen werden und an den Polen in die Erdatmosphäre eindringen. Bertges: „Dort bringen sie vorwiegend Stickstoffatome zum Leuchten. Wenn die Sonne sehr aktiv ist – wie im Moment, im Maximum des Sonnenzyklus –, können im Rahmen eines koronalen Massenausstoßes Teilchenwolken aus der Sonne als Stoßfront auf das Erdmagnetfeld einwirken, was dann zu Magnetstürmen führt.“ Am Freitagabend war laut Bertges ein geomagnetischer Sturm der Stärke 8 zu beobachten – die Skala geht bis 9. „Daher war es möglich Aurora Borealis auch in unseren Breiten zu beobachten“, erläutert Bertges. Ein Magnetfeldsensor, der am Potzberg für Messungen des Erdmagnetfeldes benutzt wird, zeige den geomagnetischen Sturm ebenfalls sehr deutlich.