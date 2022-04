Brzeg, der polnische Partner-Landkreis des Landkreises Kusel, leistet humanitäre Hilfe für den ukrainischen Partner-Landkreis Horodenka. Jetzt bekommt er Unterstützung aus Kusel. Brzeg komme langsam an seine Kapazitätsgrenzen, sowohl was die Aufnahme als auch die Versorgung der Flüchtlinge angehe und habe um Hilfe gebeten, erklärt Landrat Otto Rubly. Der Landkreis Kusel habe ein Spendenkonto eingerichtet, und die Verwaltung ist auf Einkaufstour gegangen. Die Liste reicht von Schlafsäcken und Iso-Matten über Walkie-Talkies, Powerbanks, Decken, Medikamenten und Verbandsmaterial bis hin zu Konserven, haltbaren Lebensmitteln und Stromgeneratoren. Der Kreisbeigeordnete Jürgen Conrad und Stefan Schmidt, ein ehrenamtlicher Helfer aus Nanzdietschweiler, machen sich am Samstag auf den Weg in Richtung Brzeg.

Info

Spendenkonto Ukraine: Kreissparkasse Kusel

IBAN DE98 5405 15500000 9825 38