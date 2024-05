Ein weiterer Meilenstein des Projektes „Historischer Rundwanderweg Hengsberg“ ist jetzt am Dorfplatz des Ortsbezirkes zu sehen.

Am Dorfplatz haben am Montag die beiden Initiatoren des Weges, Michael Hoffmann und Ortsvorsteher Walter Kossin, an einem Gestänge die neue Wanderkarte angeschraubt. Sie wurde finanziert durch den Verkauf einer kürzlich produzierten Wanderbroschüre. Für die Stadt Pirmasens sind also keine Kosten angefallen.

Die Vorbereitungen für den nächsten Schritt, die Markierung der neuen Wanderstrecke, laufen bereits, sagen Kossin und Hoffmann. Sobald das Wetter es zulässt, werde mit der farblichen Kennzeichnung des Weges begonnen. In der Zwischenzeit können sich Interessierte mithilfe der Broschüre und der aktualisierten Karte schon einmal gedanklich auf die Strecke einstimmen.

Zwei Tafeln wurden ausgetauscht

Die meisten Infotafeln entlang des Weges, der zum Beispiel am denkmalgeschützten Glockenturm, am Missionshaus oder auch am Naturdenkmal Bösbrunnen vorbeiführt, seien weiterhin aktuell. Lediglich zwei Tafeln wurden vergangenes Jahr ausgetauscht: Die Infotafel an der Pelzmühle wurde vom Standort „Alte Wehrmachtstraße“ am Dynamikumweg neu aufgestellt. Die Infotafel in der Judengasse/Kirchweg wurde aufgrund von Beschädigungen komplett ersetzt.

Ein besonderes Detail für Geschichtsinteressierte: Am Bachlauf des Blümelsbaches sind noch Sandsteinreste sichtbar, die auf den historischen Standort der Pelzmühle hinweisen. Ein zusätzliches Schild mit der Aufschrift „PM“ an der Wehrmachtstraße bietet einen direkten Blick auf die ehemalige Mühle und die dazugehörigen Wirtschaftsgebäude.