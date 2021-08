Der Helfer-Shuttle-Bus aus dem Landkreis Kusel fährt voraussichtlich die Gemeinde Hönningen in der Verbandsgemeinde Altenahr an. Das hat die Kreisverwaltung auf Nachfrage mitgeteilt. Diese Gemeinde sei den Organisatoren in Kusel vom Landkreis Ahrweiler als Zielort genannt worden. Der kostenlose Shuttlebus fährt am Samstag, 14. August, um 4.30 Uhr am Kuseler Messeplatz los, steuert gegen 5 Uhr noch den Kerweplatz in Freisen an, um weitere Mitfahrer zusteigen zu lassen, und anschließend ins Katastrophengebiet.

50 Plätze sind im Bus verfügbar, rund 15 Helfer haben sich bislang bei der Kreisverwaltung angemeldet (christa.dahl@kv-kus.de oder 06381 424101). Für die Fahrt gelten Maskenpflicht und die sogenannte 3G-Regel. Mit an Bord wird literweise von Wasgau gespendetes stilles Wasser sein, weil es daran vor Ort nach wie vor mangelt. Ebenfalls Bedarf besteht an elektrischem Werkzeug wie Bohrmaschinen.

Die Übernachtung der Helfer erfolgt auf einem Campingplatz, sodass Schlafsack und Wechselkleidung mitgenommen werden soll. Die Rückfahrt ist sonntags ab 19 Uhr.