Ein Auftakt nach Maß und dann auch noch mit Überraschungseffekt: So verlief der Start in die Rückrunde für den TTC Brücken. Mit 9:5 siegte der Klub in der 1. Pfalzliga der Herren gegen den Tabellendritten vom TV Colgenstein-Heidesheim.

Vor der Partie hatte der TV Colgenstein-Heidesheim noch Kontakt zu den beiden Spitzenteams aus Oppau und Oggersheim. Doch mit dem Sieg am Samstagabend gelang dem TTC Brücken seinerseits der Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Mit 9:15 Punkten sind sie nun Achter, nur zwei Punkte hinter Rang sechs. „Das waren keine zwei Punkte, mit denen wir vorher gerechnet haben“, meinte Brückens Kai Lothschütz nach der Partie gegen den TV Colgenstein-Heidesheim doch etwas überrascht. Mitverantwortlich dafür war sicherlich auch, dass mit Sebastian Gailing beim TVC ein ganz wichtiger Spieler fehlte. „Natürlich macht es einen Unterschied, wenn die Nummer zwei nicht am Start ist“, verwies Lothschütz auch auf das Fehlen von Gailing, der in der Vorrunde eine starke 13:3-Siegesbilanz im Spitzenpaarkreuz erspielte hatte.

Mit Mattes Häusler hat Colgenstein jedoch noch ein weiteres besonderes Kaliber im Spitzenpaarkreuz, der auch gegen Brücken beide Partien gewann und schon in der gesamten Saison Sieg um Sieg einfährt.

Starke Doppel des TTC Brücken

Bereits der Auftakt in die Partie spielte den Spielern des TTC Brücken in die Karten. Zwei Doppelsiege von Volker Altschuck/Steffen Becker-Katins und Kai Lothschütz/Wolfgang Simon führten früh zu einer 2:0-Führung. Sogar ein 3:0 wäre möglich gewesen, doch Björn Miedzinski und Thorsten Mootz verpassten es, eine zweimalige Satzführung gegen Häusler und Thorsten Stumpf ins Ziel zu retten, verloren doch noch mit 2:3 Sätzen. Doch danach gaben sie während der restlichen Partie keine eigene Führung mehr ab. Durch zwei Fünfsatzerfolge im hinteren Paarkreuz von Simon und Mootz gelang es gar, die Führung auf 6:3 auszubauen. Zuvor hatten auch Altschuck und Lothschütz gewonnen. Spätestens mit den Siegen von Lothschütz und Miedzinski rückte in der Folge der vierte Saisonsieg in greifbare Nähe.

Es blieb Wolfgang Simon überlassen, der mittlerweile Jahrzehnte in den Pfalzligen aktiv ist, den Sieg perfekt zu machen. Gegen Angriffsspieler Tobias Reißenweber gewann er in drei Sätzen. „Wir waren gestern alle gut in Form. Wenn wir immer so spielen, werden wir bestimmt noch den ein oder anderen Punkt holen“, ist sich Lothschütz sicher. Das Ziel lautet Klassenerhalt.

Die halbe Liga kämpft um den Klassenerhalt

Mit nunmehr neun Zählern auf der Habenseite hat sich der TTC Brücken in eine gute Ausgangssituation im Abstiegskampf gebracht. Nachteilig in dieser Saison wirkt sich jedoch aus, dass in der 1. Pfalzliga, da zwölf statt zehn Teams in der Spielklasse sind, gleich vier Mannschaften sicher absteigen, eine weitere in die Relegation gegen die Vizemeister aus der Zweiten Pfalzliga West und Ost muss.

Um eben jenen Nichtabstieg kämpft mehr als die Hälfte der Liga. Bereits beim Tabellenfünften, dem TTC Riedelberg (12:12 Punkte), fängt der Abstiegskampf an. Dahinter kämpfen der TTV Neustadt, TTV Mutterstadt, Brücken, Kreimbach-Kaulbach, Burrweiler und Duttweiler um den Klassenverbleib. Nur der Aufsteiger vom SV Mörsbach scheint mit 2:22 Punkten und nur einem Saisonsieg bereits abgeschlagen. So folgen für Brücken nun drei ganz wichtige Partien in den kommenden Wochen. Bereits am kommenden Samstag steht die Auswärtspartie gegen Duttweiler an, es folgt ein Heimspiel gegen den TTV Neustadt, anschließend die Auswärtspartie gegen den heimstarken TTC Riedelberg. Was jedoch möglich ist, zeigte sich nicht nur beim Spiel des TTC Brücken, sondern auch in der Partie von Ligaschlusslicht SV Mörsbach, der den TTC Winnweiler bei der 7:9-Niederlage am Rande eines Punktverlustes hatte.

Mit ihrem Sieg gegen Colgenstein tauschten die Brückener auch die Plätze mit Aufsteiger TTC Kreimbach-Kaulbach. Das Team von Mannschaftsführer Lukas Keil unterlag am Sonntag in Mutterstadt mit 6:9 und ist nun Neunter der 1. Pfalzliga. Das würde aktuell den Abstieg bedeuten. Weiter geht es mit zwei Heimspielen, am 14. Januar, 19 Uhr gegen den SV Mörsbach und am 28. Januar, 19 Uhr, gegen den TTC Winnweiler.