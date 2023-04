Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Selbstgebaute Lüftungsanlagen sollen die Corona-Ansteckungsgefahr in Klassenzimmern ohne großen Aufwand senken. An der Grundschule in Konken setzt sich Nico Trumm für eine solche Anlage ein. Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan hat dem Vorhaben eine Absage erteilt.

Alle 20 Minuten muss gelüftet werden: So ist es an den Schulen im Land vorgeschrieben, seit nach dem Ende der Sommerferien der Präsenzunterricht wieder losging. Was im Spätsommer ohne