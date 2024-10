Marijan Griebel aus Hahnweiler startet bei der Central European-Rallye. Der Lauf, der am Freitag, 18. Oktober, beginnt, ist Teil der Rallye-Weltmeisterschaft und führt durch drei Länder: Tschechien, Österreich und Deutschland.

In Deutschland wird hauptsächlich in Niederbayern in den Bereichen Freyung-Grafenau und Passau gefahren. Zu bewältigen sind 14 Wertungsprüfungen über 300 Kilometer. Mit dabei die erneuten Deutschen Rallye-Meister Marijan Griebel/Tobias Braun ( Hahnweiler/ Maikammer) im Skoda Fabia RS. „Nachdem wir beim Finale zur Deutschen Rallye-Meisterschaft nicht mehr am Start waren und zu diesem Zeitpunkt bereits unsere Titelverteidigung feststand, haben wir noch das nötige Geld, um bei diesem Weltmeisterschaftslauf an den Start gehen zu können“, informieren Marijan Griebel und Tobias Braun. „Es wird eine besondere Herausforderung sein, im Kreis der weltbesten Teams mitfahren zu können. Es ist zugleich ein Kräftemessen, das zeigt, wo wir stehen“, erklären die beiden Deutschen Rallyemeister weiter.

Voll konzentriert will das Team an den Start gehen um vor rund 150.000 Zuschauern aus allen Kontinenten und Vertretern der großen Automarken ihr Leistungsvermögen unter Beweis stellen. „Es geht dabei nicht um Meisterschaftspunkte, sondern damit wollen wir unsere Fähigkeiten noch weiter ausbauen und Erfahrungen sammeln, auf die wir in der Zukunft aufbauen können“, erklärt der 34-jährige Polizeioberkommissar.