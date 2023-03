Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Osterzeit ist Festivalzeit – zumindest für das Veranstaltungsteam im Kuseler Kinett. Während andere Hasen suchen und Eier bemalen, laden die Kinett-Betreiber Andreas Becker und Wolfram Butz zu ihrer dreitägigen „Willkommen im Dschungel“-Sause. Und daneben gibt’s natürlich noch reichlich mehr im April-Programm des Kulturzentrums.

Der April im Kinett startet gleich direkt am Samstag, 1. April, mit einer „Voodoo-Blues-Funk-Rock’n’Roll-Explosion“. Und das ist kein April-Scherz. The Almost