Coronabedingt musste die Feier mehrfach verschoben werden, nun ist es soweit: Mit einem Kommersabend in der Glantalhalle in Erdesbach begeht der Gesang- und Unterhaltungsverein Bedesbach am Samstag, 8. Oktober, sein 150. Bestehen.

Der Gesang- und Unterhaltungsverein blickt auf eine wechselhafte Historie zurück. Die Gründerzeit sei nicht genau dokumentiert, berichtet der Vereinsvorsitzende, Roland Drumm. Er geht davon aus, dass der