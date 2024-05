Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der ASV Langweiler/Merzweiler hat sein Heimspiel in der A-Klasse Birkenfeld am Sonntagnachmittag gegen den SV Oberhausen nach 0:2-Rückstand noch mit 5:2 gewinnen können. Und dieser Erfolg war in gewissem Maße gleich doppelt wichtig.

Zum einen, weil der Rückstand auf Tabellenplatz zwei und den dort rangierenden SV Buhlenberg nach dessen Remis wiederum auf zwei Punkte zusammengeschmolzen ist und sich so für den ASV noch