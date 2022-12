Kurz vor dem Jahresende fließen Fördermittel von knapp 4,6 Millionen Euro in den Kreis. Dem rheinland-pfälzischen Innenministerium zufolge erhält Kusel 164.000 Euro, um die Innenstadt im Zuge des Modellvorhabens „Innenstadt-Impuls“ zu entwickeln. Das Geld soll „unter anderem für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen und die höherwertige Gestaltung der Schaufenster“ eingesetzt werden, wird Innenminister Michael Ebling in einer Mitteilung zitiert. Zum Beispiel sollen Geräte installiert werden, die Bild- und Filmaufzeichnungen ermöglichen, um damit Museen und touristische Angebote bewerben zu können, so Ebling weiter. Um die Bereiche Schneidergasse/Glanstraße sowie den Kreuzungsbereich Saarbrücker Straße/Pestalozzistraße weiter zu entwickeln, erhält Schönenberg-Kübelberg laut Ministerium 250.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“. Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal plant derzeit die Sanierung des Freibades in Waldmohr. Das Land und der Bund unterstützen die Maßnahme mit rund 4,1 Millionen Euro aus dem Sonderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“. Weiterhin erhält die Stadt Waldmohr 235.000 Euro, um die kleine Parkanlage zwischen Eichelscheider- und Jahnstraße aufzuhübschen. Unter anderem soll die nlage einen barrierefreien Zugang sowie eine kleine Bühne erhalten.