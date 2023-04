Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wald in Breitenbach soll ab Januar privat bewirtschaftet werden. Allerdings regt sich gegen diesen Plan des Gemeinderats Widerstand im Dorf. Eine Initiative strengt sogar ein Bürgerbegehren an. Für Donnerstag wird – trotz Corona – ein Ansturm auf die Ratssitzung erwartet.

In Zeiten, wo fast sämtliche Zusammenkünfte wegen der Pandemie abgesagt werden, tagt der Ortsrat Breitenbach am Donnerstag in der Schönbachtalhalle. Aber nicht wegen des Waldes, wie