Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Besucher des Jüdischen Museums in Steinbach können sich seit einigen Wochen über ein besonderes Ausstellungsstück freuen: einen eigens produzierten Film, der das jüdische Leben in Steinbach beleuchtet. Auch Zeitzeugen kommen darin zu Wort.

Der 15-minütige Film beginnt an einem der letzten Orte, die noch an das jüdischen Leben in Steinbach erinnern: dem jüdischen Friedhof. Hier stehen Steven und Ruth Miller aus Israel.