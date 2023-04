Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Freibad in Bosenbach beginnt die Saison am 13. Juni. Der Verkauf der Saisonkarten ist angelaufen. Die Kritik am zunächst geplanten ausschließlichen Verkauf von Saisonkarten weist Ortsbürgermeister Martin Volles zurück.

Kritik kommt von Klaus Umlauff. Er hegt den Verdacht, dass mit dem Verkauf von Saisonkarten eine kleine, auserwählte Gruppe von Personen in den Genuss eines Schwimmbadbesuchs kommen sollte.