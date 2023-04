Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

TV-Quotenrekord bei der EM in England, Zuschauerrekord in der Bundesliga … 2022 war ein erfolgreiches Jahr für den professionellen Frauenfußball. Doch wie steht es um die Bedeutung des Frauenfußballs an der Basis? Wir haben bei Trainern aus der Region nachgefragt.

Im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern, gerade auch verglichen mit Nachbarkreisen, ist der Frauenfußball durchaus quantitativ wie qualitativ eine Hausnummer. Da sind zum einen die drei