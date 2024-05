In mehreren Klassen richtete der Automobil- und Motorrad-Club (AMC) Frankenthal ein Moto-Cross auf seinem Gelände zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim aus. Alle Altersgruppen waren dabei vertreten, darunter auch Elias Noel Glück aus Essweiler. Gepunktet wurde zum Südwest-Cup.

Der junge Pilot aus dem Kuseler Land startet in der Klasse der Automatik-Motorräder bis 50 Kubikzentimeter Hubraum. Für den Nachwuchspiloten ist es die zweite Saison. „Letztes Jahr bin ich nur gelegentlich gefahren. Dabei hatte ich viel Spaß, und ich habe viel gelernt. Dieses Jahr punkte ich im Südwest-Cup im Moto-Cross“, erzählt der Schüler und ist ganz stolz auf sich, sein Motorrad und sein familiäres Umfeld.

Seine Eltern Daniela und Sebastian Glück begleiten ihn zu den Veranstaltungen im gesamten südwestdeutschen Raum und sorgen für sein Wohlbefinden. Trainiert wird er von Maurice Dorschner, einem erfahrenen Zweiradspezialisten, der an diesem Wochenende auch am Start war. „Heute bin ich im ersten Lauf Zehnter geworden“, berichtet Elias Noel Glück stolz. „Im zweiten Lauf soll es noch besser werden“, fügt er gleich an. Besser wurde er nicht, denn es gab den gleichen Platz nochmals. Dennoch war die Freude über die gewonnen Punkte groß.

Als Zweijährige saß er bereits im Sattel

Angefangen hat der Motorsport für Elias Noel Glück durch seinen Patenonkel. Dieser ist Mitinhaber von S-Tech Racing in Göllheim. Als Zweijährige saß er bereits im Sattel und drehte seine Runden. Schnell hatte der kleine Knirps das Gefühl für Gaspedal und Lenkstange. So konnte er es nicht erwarten, erstmals in einem Rennen an den Start zu gehen. „Letztes Jahr war es dann in Niederwürzbach soweit“, erzählen seine Eltern. Die Platzierung war ihm egal. Wichtig nur, dass er im Pulk mit Gleichgesinnten fahren durfte. Dieser Wettbewerb bleibt ihm in Erinnerung, nicht wegen der Platzierung. Denn als jüngster Teilnehmer gab es für ihn einen Pokal.

Selbstbewusst geht der Sechsjährige die Herausforderung an und kennt sich schon ganz gut aus. Er wird von der Fachwelt als sicherer und vorsichtiger Fahrer eingeschätzt. Mit ein Grund dafür, dass es für ihn noch keinen Sturz gab. „Und wenn es mal passiert, kann es nur heißen: Aufstehen und weiter“, so Elias Noel Glück.

Nach jedem Lauf putzt er das Motorrad

Nicht ganz einfach für einen solch jungen Fahrer. Denn sein Motorrad wiegt immerhin 41 Kilogramm, und das ist schon ein beachtliches Gewicht für einen ABC-Schützling. „Mein Ziel ist der fünfte Platz, und wenn es heute nicht ist, dann bei der nächsten Veranstaltung“, steckt er die Zukunft ab.

Er ist sich nicht zu schade, selbst am Motorrad Hand anzulegen. Die Technik ist für ihn noch etwas hoch gegriffen, aber putzen tut er es nach jedem Lauf selbst.