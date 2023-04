Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erste Kandidat im Frühjahr trat die bereits zugesagte Stelle nicht an, doch jetzt klappt’s: Elaine Neumann hat die Leitung des Kulturprojekts Trafo übernommen. Sie hat eine durchaus schillernde Kultur-Vergangenheit.

1984 in Saarbrücken geboren, studierte sie nach dem Abi Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaften. Danach verdingte sie sich in verschiedenen Funktionen an drei Theatern in Deutschland: