Ein Einbrecher ist am frühen Sonntagmorgen in eine Gaststätte in der Kusel Landschaftsstraße eingebrochen. Bei „geringer Beute“ – wie die Polizei mitteilt – habe er einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich hinterlassen. Der noch unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Kneipe, indem er ein Fenster aufbrach. Die Ermittler haben Spuren am Tatort gesichert. Der Tatzeitraum kann laut Polizei auf die Zeit zwischen 3 und 5 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise: Wem ist in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges im Umfeld aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter 06381 919-0 oder pi-kusel@polizei.rlp.de zu melden