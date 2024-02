Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Danke sagen kostet auch in Zeiten klammer Kassen nichts. Speziellen Dank sagen will auch der Landkreis Kusel jenen Menschen, die sich fürs Allgemeinwohl einsetzen. Zehn Jahre nach der Einführung der Ehrenamtskarte bietet der Kreis deren Inhabern nun zwei Bonbons an. Die sind nicht übermäßig süß. Eins kann sogar dazu beitragen, Bewegung zu fördern und Kalorien abzubauen.

Birger Hartnuß ist um wohlklingende Worte nicht verlegen: „Das ist ein Baustein in unserer Klaviatur, um Engagement zu würdigen und unsere Wertschätzung auszudrücken“,