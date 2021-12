Der ehemalige Ortsbürgermeister von St. Julian Dieter Kreischer ist bereits Mitte November im Alter von 82 Jahren verstorben. Kreischer war 25 Jahre lang, von 1974 bis 1999, Ortsbürgermeister von St. Julian. Er war außerdem Mitglied im Rat der ehemaligen Verbandsgemeinde Lauterecken sowie in der Feuerwehr aktiv, unter anderem als Wehrführer der Ortsgemeinde von 1969 bis 1980. „Dieter Kreischer übte all seine Ämter mit großem Engagement und beispielhaftem Einsatz aus“, schreibt Ortsbürgermeister Philipp Gruber in einem Nachruf. Für seine Verdienste erhielt er die Verdienstplakette der Verbandsgemeinde in Bronze und Silber.

Vor allem der Kindertagesstätte an der Lenschbach habe sein Einsatz gegolten, weiß Gruber. Kreischer war Vater der deutsch-französischen Freundschaft in St. Julian. Im Jahr 1985 hatte er die Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Saint Julien mit ins Leben gerufen. Auch Freunde aus dem Burgund gedenken Kreischer, „für uns der Hauptverantwortliche für eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen unseren Gemeinden, über die Grenzen hinweg hat er die Entwicklung freundschaftlicher und wohlwollender Beziehungen ermöglicht, die sein Andenken bewahren“.