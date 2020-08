Die Anzahl der positiv auf Corona getesteten Bürger im Kreis Kusel hat sich um drei auf 105 erhöht; zwei von ihnen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, einer in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Das hat Landrat Otto Rubly am Sonntag mitgeteilt. Weitere Informationen – etwa ob es sich um Urlaubsrückkehrer gehandelt hat – waren nicht zu erhalten. Die letzten detaillierten Zahlen stammen vom Donnerstag, als die Anzahl der seit Ausbruch der Pandemie Mitte März Infizierten sich auf 102 belief. 95 von ihnen galten zu diesem Zeitpunkt als genesen, sechs befanden sich noch in Quarantäne.