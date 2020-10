Im Kreis Kusel gibt es drei neue, bestätigte Corona-Fälle. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Demnach wurde je eine Neuinfektion in den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan, Oberes Glantal und Lauterecken-Wolfstein gezählt. Die Anzahl der Menschen, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie im Kreis Kusel mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt laut Kreisverwaltung damit auf insgesamt 139. Derzeit befinden sich sieben Menschen in Quarantäne, 131 Infizierte konnten wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Bislang gab es im Kreis Kusel einen Todesfall zu verzeichnen.