Seit Freitag rollen die Draisinen auch wieder auf der Teilstrecke „Naheland“ zwischen Staudernheim und Meisenheim. Das haben die Kreisverwaltung Kusel sowie die Verbandsgemeinde Nahe-Glan am Donnerstag mitgeteilt. Die gesamte Draisinenstrecke ist somit wieder in Betrieb – jedoch in zwei Abschnitten. Auch die nördliche Teilstrecke im Kreis Bad Kreuznach wird vom Landkreis Kusel betrieben – zumindest dieses Jahr.

