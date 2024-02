Die Straße Am Kesselberg verbindet die Offenbacher Brückenstraße mit dem Ortsteil Hundheim. Seit Oktober 2022 ist sie gesperrt. Nun scheint eine Lösung in Sicht zu sein.

Ursache für die damals unerwartete Sperrung waren Risse im Asphalt sowie fehlende Leitplanken am angrenzenden Steilhang. Mittlerweile ist geklärt, dass die Anliegerstraße standsicher ist – also Fahrzeuge darüber fahren können. Die Anliegerstraße soll auch wieder für den motorisierten Verkehr freigegeben werden – und zwar mit einer Einbahnstraßenregelung in Richtung Offenbacher Brückenstraße. Zudem soll die Straße nur noch von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen befahren werden und ein Tempolimit von zehn Stundenkilometern gelten. Die Verbandsgemeindeverwaltung soll die entsprechenden Schilder aufstellen.

Allerdings müssen zur Absicherung sowohl ein Stabmattenzaun als auch eine Leitplanke errichtet werden, sagt Ortsbürgermeister Peter Stein mit Blick auf eine Begehung mit einem Ingenieurbüro. Die Kosten sollen sich auf rund 65.000 Euro belaufen. „Wir sind unter vorläufiger Haushaltsführung. Die Finanzierung muss geklärt werden, daher ist das Zeitfenster offen, aber die Diskussion war sachlich und konstruktiv“, schildert Stein im Nachgang zur Gemeinderatssitzung. Das Gremium hat sich einstimmig auf das weitere Vorgehen geeinigt.