Eine Woche vor der Europa- und Kommunalwahl wird in Kusel erneut für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Laura Lackas und Gina Hennchen haben sich dem bundesweiten Bündnis „Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen“ angeschlossen und rufen zur Teilnahme auf.

Am Sonntag, 2. Juni, findet die Kuseler Veranstaltung ab 14 Uhr auf dem Kochschen Markt statt. Ziel der Demonstration ist es laut den Veranstalterinnen, so viele Bürger wie möglich – und besonders Erstwähler ab 16 Jahren – zu motivieren, bei der Wahl am 9. Juni demokratische Parteien zu wählen. Hennchen: „Jeder und jede von uns ist gefragt, wenn es darum geht, unsere Demokratie zu verteidigen. Stehen wir gemeinsam auf, zeigen wir, dass Rassismus keinen Platz in unserer Gesellschaft hat.“ Lackas ergänzt: „Jede Stimme zählt – an der Wahlurne und auf der Straße.“ So könne jeder mit seiner Stimme „ein unübersehbares Zeichen für Freiheit, Vielfalt und Gerechtigkeit“ setzen.

Ab 14 Uhr wird es am Sonntag verschiedene Redebeiträge und Musik von „Coco blamed the Cat“ und Manuel Sattler sowie Performance-Kunst und mehr geben, kündigen die Organisatorinnen an. Gegen 16 Uhr soll die Demo enden.

Die Veranstaltung in Kusel ist laut Lackas in Dutzende weitere Demonstrationen eingebettet, die vom 23. Mai bis zum 8. Juni bundesweit unter dem Motto „Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen“ stattfinden. Ins Leben gerufen wurden die Veranstaltungen von der Kampagnen-Organisation Campact, getragen wird sie unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund, vom Paritätischen Gesamtverband und Umweltorganisationen. Mehr Informationen zu den deutschlandweiten Demonstrationen gibt es im Internet: https://www.rechtsextremismus-stoppen.de.