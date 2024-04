Die vom Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner ins Leben Aktion, bei der Menschen Gesicht für Demokratie zeigen, macht im Mai in Kusel Station. Am Montag, 13. Mai, baut Brenner zunächst seine Ausrüstung in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) auf dem Windhof auf. Im Anschluss, berichtet Brenner im Gespräch mit der RHEINPFALZ, soll es noch eine zweite Station in der Innenstadt geben, der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Brenner fertigt Portraits von Menschen, die dann, versehen mit einem Begriff aus der Wortfamilie Demokratie, zu Plakaten gestaltet werden. Am vergangenen Wochenende war Brenner in Zweibrücken unterwegs, wo 70 Menschen zu seinem improvisierten Atelier in der dortigen Fußgängerzone kamen. „Das fand ich sehr gut“, sagt Brenner. Rund 50 Menschen fanden am Montag den Weg in die Goetheschule in Kaiserslautern, zuvor hatte Brenner bereits in drei Einrichtungen des Bezirksverbands Pfalz, Pfalzbibliothek, Pfalzgalerie und Pfalztheater, Station gemacht sowie auf der Schernau bei Martinshöhe. Zu der Kampagne gibt es auch eine Webseite. Unter demokratie-akzeptanz-vielfalt.de sind bereits eine Vielzahl der von Brenner gestalteten Plakate zu sehen. Die Aktion will Brenner fortsetzen.